Rubin Okotie ist heiß auf Russland

Er wirkt entspannt. Und erleichtert. Rubin Okotie kommt soeben von einer Untersuchung aus der Münchner Innenstadt und gibt Entwarnung – das Knie hält. Einem Einsatz im EM-Qualifikationsspiel gegen Russland steht also nichts im Wege.

Der KURIER besuchte den ehemaligen Austria-Stürmer auf dem Trainingsgelände von 1860 München. In der Trattoria unmittelbar neben dem Klubhaus ist die Stimmung gut, Trainer Markus von Ahlen scherzt mit Okotie, wirkt stolz auf seinen Stürmer.

Kein Wunder, hat der 27-Jährige für die noch zahmen Löwen in dieser Saison immerhin schon acht Tore erzielt. Am Montagabend ging er bei der 0:1-Heimniederlage gegen Fortuna Düsseldorf allerdings leer aus. Im Nationalteam hatte er zuletzt gegen Montenegro das Siegestor erzielt. "Niemals hätte ich damit gerechnet, dass sich alles in diese Richtung entwickelt." Denn die Karriere von Rubin Okotie hing nach einer Knie-Operation wegen eines starken Knorpelschadens am berühmten seidenen Faden.