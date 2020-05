Nur im Zentrum gibt's Diskussionen

Köln

Vertraut er in in derInnenverteidigung auf das bewährte Duo Prödl/Dragovic oder gibt er doch Wimmer oder Hinteregger eine Chance. Das Motto lautet zwei aus vier. Wimmer brennt auf seine erste Ballberührung im Team, der im November des Vorjahres in der 92. Minute eingetauscht wurde, aber den Ball nur von der Ferne begutachtete. „Genauso wie inkomme ich auch hier in ein tolles, intaktes Team. Natürlich will man zum Einsatz kommen“, sagt der Legionär in einer Kombination aus Dialekt und Schriftsprache. Nachsatz: „Hier muss ich wenigstens nicht Hochdeutsch sprechen.“

Viel sprechen muss Koller mit zentralen Mittelfeldspielern, eine Position ist vakant, eins aus drei heißt es dort. Bayern-Star David Alaba ist freilich gesetzt, um den Platz neben ihm gibt es ein munteres Gerangel. Ilsanker, Baumgartlinger und Leitgeb stehen zur Wahl, Kavlak wäre der vierte Herr im Bunde, fällt aber verletzt aus (für ihn wurde Stürmer Hinterseer nachnominiert). Es läuft aber auf ein Duell Ilsanker/Baumgartlinger hinaus.

Eine Frage des Gustos und der taktischen Ausrichtung. Ilsanker freut sich überhaupt, dass er zum Kreise der Auserwählten zählt. „Jeder von uns hofft auf einen Einsatz. Die taktische Ausrichtung bestimmt der Trainer. Aber natürlich würde ich mich sehr freuen. Ich brenne jedenfalls auf einen Einsatz.“