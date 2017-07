ÖFB-Team im Halbfinale: So reagiert das Netz

Das Fußballmärchen geht weiter. Die ÖFB-Damen, die erstmals an einer EM-Endrunde teilnehmen, zogen nach einem 5:3 im Elfmeterschießen über Spanien ins Halbfinale des Turniers in den Niederlanden ein. Nach 120 Minuten endete die Partie torlos. Laura Feiersinger, Nina Burger, Verena Aschauer, Viktoria Pinther und Sarah Puntigam zeigten am Punkt keine Nerven, Torfrau Manuela Zinsberger wehrte den Versuch der Spanierin Meseguer ab, avancierte so zur Heldin des Spiels.

Einblick in die Kabinenfeierlichkeiten lieferte Sarah Zadradzil auf Twitter. Sofort nach dem Halbfinaleinzug ging die Party der Österreicherinnen los.

Wie auch nach dem Viertelfinaleinzug ließen die Spielerinnen in der Mixed-Zone und im Pressebereich ihrem Jubel freien Lauf.

Auf Twitter lobten die User den Halbfinaleinzug in den höchsten Tönen.

Jetzt fühlen sich alle Kritiker bestätigt. Kaum spielt der D. Alaba nicht, reichts fürs Halbfinale. #EURO2017 #OneHeartOneGoal #Gratulation — Felix Kozubek (@felixkozubek) 30. Juli 2017

Die Nummer 1! Der EU sind wir! #ESPAUT — Roland Gratzer (@grr_mono) 30. Juli 2017

So. Ein Fußballturnier, bei dem Österreich weiter kommt als Deutschland. Was passiert nächsten Winter im Skiweltcup? #AUTESP #AEIOU — ballesterer (@ballesterer_fm) 30. Juli 2017

Kann mich nicht erinnern so 1 Elferschießen gesehen zu haben. Österreich hat keinen Zweifel daran gelassen das zu holen. #espaut #weuro17 — empi (@mykesma) 30. Juli 2017

Politker und Parteien feuerten die Damen ebenfalls an und zeigten ihre Unterstützung. Bundeskanzler Christian Kern und Außenminister Sebastian Kurz meldeten sich wieder zu Wort, Norbert Hofer konnte sich einen Seitenhieb auf die Liste Kurz nicht verkneifen.

Halbfinale! Sensationeller Kampf, eiserne Nerven. Gratulation, wir sind Stolz auf euch.@oefb1904 #AUTESP — Christian Kern (@KernChri) 30. Juli 2017

Zinsberger wird morgen bestimmt von Kurz angerufen... — Norbert Hofer (@norbertghofer) 30. Juli 2017

Die Sensation ist perfekt, ein Wahnsinns-Spiel! Herzliche Gratulation zum Einzug ins Halbfinale! ????????????????????????#WEURO2017 https://t.co/w0aRtCEjY6 — Norbert Hofer (@norbertghofer) 30. Juli 2017

Ein unglaublich spannendes Elfmeterschießen. Herzliche Gratulation. Ihr seid großartig. Ganz Österreich ist stolz auf Euch! ????????⚽️???????? #AUTESP — HC Strache (@HCStracheFP) 30. Juli 2017

Am Donnerstag kann das sensationell aufspielende Team den Finaleinzug schaffen. Um 18 Uhr müssen die Österreicherinnen gegen Dänemark in Breda bestehen. Im letzten Testspiel vor der EM siegten die Damen 4:2 in Wiener Neustadt.