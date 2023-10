ÖFB-Stürmer Kalajdzic: "Weiß nicht, ob ich schon volles Niveau habe"

Ob er an einen Startelf-Einsatz am Freitag im EM-Quali-Spiel gegen Belgien glaubt? "Ich weiß nicht ob ich schon mein volles Niveau habe. Der Trainer wird mit mir sicher noch darüber reden. Aber mein Knie ist stabil, ich bin absolut fit."

Der 26-Jährige galt schon als Kandidat an der vordersten Front im Nationalteam, hat im EM-Achtelfinale gegen Italien getroffen. Das gelang ihm nun auch in der Premiere League, was er mit einem "Baby-Jubel" feierte. "Ich möchte mir in der Premier League einen Namen machen", hat er noch einiges vor.