ÖFB-Star Marko Arnautovic jubelt über seinen zweiten Inter-Treffer

Marko Arnautovic hat am Freitagabend über seinen zweiten Saisontreffer in der italienischen Serie A jubeln dürfen. Der 34-jährige ÖFB-Teamstürmer sorgte im Heimspiel der 25. Runde beim 4:0 von Tabellenführer Inter Mailand gegen Schlusslicht Salernitana in der letzten Aktion des Spiels in der Nachspielzeit für den Schlusspunkt. Die Mailänder bauten den Vorsprung auf Verfolger Juventus Turin nach 24 gespielten Partien auf zehn Punkte aus.