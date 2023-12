Marko Arnautovic hat nun erstmals auch in der Liga für Inter Mailand getroffen. Beim 1:1 (1:1) in Genua kassierte der Tabellenführer jedoch einen Rückschlag im Titelrennen. Der ÖFB-Teamspieler erzielte per Abstauber nach einem Stangentreffer von Nicolo Barella das 1:0 (42.) aus dem Nichts, Genua glich noch vor der Pause aus. Während seines ersten Engagements in Mailand (2009-2010) hatte der Wiener in jungen Jahren in der Serie A nicht angeschrieben.

➤ Lesen Sie auch, wie sich David Alaba erstmals nach seiner Verletzung zu Wort meldet