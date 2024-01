ÖFB-Star Arnautovic feiert dramatischen Sieg mit Inter Mailand

Auch Marko Arnautovic war sichtlich erleichtert. Inter Mailand hat seine Tabellenführung in der italienischen Liga am Samstag auf dramatische Manier ausgebaut. Ein Tor von David Frattesi in der 93. Minute bescherte den "Nerazzurri" einen 2:1-Heimsieg gegen Hellas Verona. Die Gäste vergaben danach durch Thomas Henry noch einen strittigen Elfmeter (100.). Der eingewechselte Arnautovic hatte zuvor bei zwei Großchancen eine unglückliche Figur gemacht (79., 92.).