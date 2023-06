Laimer über sein Tor gegen Bayern: "Soll ich daneben schießen?"

... den Kindheitstraum Bayern: „Ich bin aus Salzburg, da ist es nicht weit. Das eine oder andere Bayern-Dress ist auch in meinem Schrank gehängt. Aber man wird ja auch älter. Wenn man die Möglichkeit hat, da hinzugehen, dann überlegt man nicht. Ich wollte da unbedingt hin.“

... über sein Tor beim 3:1-Sieg von Leipzig gegen die Bayern, mit dem er seinen künftigen Arbeitgeber am vorletzten Spieltag von der Tabellenspitze gestoßen hat: „Was soll ich denn machen? Soll ich etwa daneben schießen? Ich steh’ am Platz und will immer gewinnen, egal wo ich in der Zukunft spiele. Aber es ist ja am Ende eh gut ausgegangen für die Bayern. “

... die Spekulation, er würde bei den Bayern als rechter Verteidiger eingeplant werden: „Schlussendlich will man auf dem Platz stehen. Wenn der Trainer zu mir sagt, du spielst heute rechts hinten, sag’ ich nicht nein. Ich bin auch der Typ, der es annimmt, wenn es der Mannschaft hilft.“

... das 100. Länderspiel von David Alaba: „Es ist großartig, dass wir hier beim Nationalteam einen Spieler haben, der schon über so lange Zeit von Jahr zu Jahr konstant auf Weltklasseniveau spielt, einen, von dem man so viel lernen kann. Hoffentlich können wir ihn am Samstag zum Jubiläum mit einem sehr guten Spiel beschenken.“

... den Ausfall von Kevin de Bruyne bei Belgien: „Es ist immer schade, wenn Weltklassespieler ausfallen. Man will sich mit den Besten messen und nicht, dass sich ein Spieler verletzt. Das haben wir alle durchgemacht, das macht keinen Spaß. Wenn Belgien so ein Spieler ausfällt, dann fehlt ihnen etwas. Ich habe ein paar Mal gegen ihn gespielt. Prädikat Weltklasse beschreibt ihn am besten.“