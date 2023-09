ÖFB-Star Arnautovic freut sich auf Schweden, den VAR und die Duelle mit Salzburg

Marko Arnautovic ist die Vorfreude auf die bevorstehenden Aufgaben anzumerken. Österreichs Rekord-Internationaler blickt voller Tatendrang auf das Fußball-EM-Qualifikationsmatch am Dienstag in Schweden und auch auf die Champions-League-Partien mit Inter Mailand gegen Red Bull Salzburg. Vorerst aber gilt die volle Konzentration dem Auftritt in Solna, wie Arnautovic am Samstag im ÖFB-Teamcamp in Windischgarsten betonte.