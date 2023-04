ÖFB-Star Alaba deklassiert mit Real Erzrivale Barcelona

In der Liga ist der FC Barcelona (wo eine Rückkehr von Lionel Messi im Raum steht) Real Madrid schon lange enteilt. Im spanischen Cup haben die Königlichen am Mittwochabend den Spieß umgedreht und die 0:1-Hinspielniederlage mit einem 4:0-Erfolg im Rückspiel mehr als wett gemacht.

Im Halbfinal-Rückspiel im Camp Nou ging Real am Mittwoch zunächst durch den Brasilianer Vinicius Junior nach Pass von Karim Benzema in Führung, danach machte der Franzose mit einem Hattrick selbst alles klar. Österreichs Teamkapitän David Alaba spielte in der Innenverteidigung durch.

Real trifft nun am 6. Mai im Finale um die Copa del Rey auf Sensationsteam Osasuna.