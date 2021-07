ÖFB-Sportdirektor Schöttel: „Die Messlatte ist jetzt hoch“

Noch befindet er sich im EURO-Modus und kann nicht wirklich abschalten. Bei ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel wirkt das Turnier noch nach, die Erinnerungen an die vier Spiele der Österreicher sind unterm Strich schön und positiv. „Wir haben uns Ziele gesetzt. Zunächst wollten wir den ersten Sieg bei einer EURO schaffen, dann das Achtelfinale erreichen und letztlich die Leute begeistern mit unserem Spiel. Das ist durchaus gelungen.“

Vor allem mit dem Achtelfinal-Auftritt in Wembley gegen Italien.

Nervöse Italiener

Schöttel wagte damals einen Seitenblick. „Man sah ja ganz gut zur italienischen Bank und Teamchef Mancini rüber. In der zweiten Hälfte hat man gemerkt, wie sie nervös geworden sind. Das war interessant zu beobachten und zu hören, was sie so reden.“

Italien wankte, fiel aber bekanntlich nicht.