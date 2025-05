Adresse veröffentlicht, Eltern bedroht: Hetze gegen ÖFB-Schiedsrichter

Laut ÖFB ist einer der österreichischen Fußball-Schiedsrichter zuletzt offenbar Opfer einer Hetz-Kampagne geworden. "Auf verschiedenen digitalen Plattformen und in Internetforen hat sich eine beispiellose Hetzkampagne gegen einen ÖFB-Schiedsrichter entwickelt", berichtet der Fußball-Bund in einer Aussendung.

In dem Statement heißt es weiter: "Fußball ist ein Sport voller Leidenschaft und lebt von Emotionen – gerade in der entscheidenden Phase der Meisterschaft, wenn es um alles geht, geht es heiß her und ist es emotional. Doch was sich in den vergangenen Tagen in Zusammenhang mit einem ÖFB-Schiedsrichter ereignet hat, überschreitet jegliche Grenze des Akzeptablen."

Um welchen österreichischen Schiedsrichter es sich dabei handelt, gab der ÖFB nicht bekannt. Fakt ist, dass die Unparteiischen nach zuletzt fehlerhaften Leistungen in der Bundesliga in die Schlagzeilen geraten sind.