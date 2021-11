Andreas Herzog und Alex Kristan: Ein Kabarett in der Buchhandlung

Österreichs Noch-Rekordnationalspieler Andreas Herzog brachte seine Karriere nun doch zu Papier mit dem Werk „Mit Herz und Schmäh“ (egoth-Verlag, 344 Seiten, 24,99 Euro), das er am Freitag in der Buchhandlung Morawa in der Wiener Wollzeile präsentierte. Gemeinsam mit Stimmenimitator und Kabarettist Alex Kristan, der während des über zweistündigen Auftritts immer wieder in die Herzog’sche Rolle schlüpfte.

„Ich kann über diese Parodien lachen“, gesteht Herzog, „aber im ersten Moment kriege ich immer noch einen Schweißausbruch, wenn ich mich da selbst höre.“