ÖFB-Boss über Trainerwechsel: "Bevorzuge österreichische Lösung"

Identifikation und Qualität

Gegenüber der Heute sprach der 65-Jährige nun über sein Anforderungsprofil für einen möglichen, neuen Teamchef: "Sollte es irgendwann zu einem Trainerwechsel kommen, dann bevorzuge ich eine österreichische Lösung", so Milletich, "Es sollte einer sein, der sich mit dem Team identifiziert und die fachliche Qualität hat, es weiterzubringen. Wir haben Top-Trainer, in Deutschland, in England, die dazu in der Lage wären."

Er persönlich bevorzuge jedenfalls eine "aggressive, offensive Ausrichtung." Und weiter: "Wobei das natürlich abhängig von den Spielern ist. Man muss sein System an sie anpassen."