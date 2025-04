Anforderungsprofil: Was der neue ÖFB-Präsident können muss

Das sei auch jetzt so bei der Suche nach einem neuen Oberhaupt für den Verband. Als Vorsitzender des Wahlausschusses sondiert Mutz gemeinsam mit seinem Stellvertreter, dem langjährigen Tiroler Verbandsboss Josef Geisler , alle Kandidatinnen und Kandidaten.

Zu einer Vorselektion ist Martin Mutz nicht autorisiert. Ein Anforderungsprofil mit Anhaltspunkten wurde vor einiger Zeit erstellt. Darin enthalten seien laut Mutz Eckpunkte wie Unabhängigkeit , Erfahrung in einer vergleichbaren Position in einem Aufsichtsrat oder im Change Management , Erfahrung als Mediator mit guten Kommunikationsfähigkeiten nach innen und außen, verbindende Persönlichkeit.

Das Duo hat gemeinsam auch die Hearings durchgeführt und vorige Woche bei der ersten Sitzung sämtliche Beteiligte überrumpelt. Weil noch nicht alle Persönlichkeiten, die für das Ehrenamt infrage kommen, grünes Licht für die Ausübung der Funktion eingeholt hatten, war das Meeting nach 15 Minuten beendet . „Die Liste ist noch immer nicht vollständig“, sagt Mutz. Bis zum kommenden Mittwoch, dem 9. April, muss es aber so weit sein. Da tagt der Wahlausschuss wieder.

In etwa fünf Namen werden am Mittwoch präsentiert. „Da wollen Sepp Geisler und ich unsere Eindrücke aller Kandidaten schildern.“ Danach wird diskutiert und abgeklärt, für wen sich innerhalb der 13 stimmberechtigten Präsidiumsmitglieder eine Mehrheit bilden könnte.

Dass die größten Sponsoren und Partner in einem Brief eine externe Besetzung des Amtes gefordert haben, hat Mutz zur Kenntnis genommen. „Wenn jemand einen großen finanziellen Beitrag leistet, verstehe ich, dass man zum Ausdruck bringen will, wie man sich gewisse Dinge vorstellt.“ Mehr wolle er dazu aber nicht sagen. „Es steht mir nicht zu, das zu kommentieren.“

Ob er selbst zu einer internen oder externen Lösung tendiere? „Die Frage ist für mich nicht entscheidend“, sagt Mutz. „Es gibt für beides Für und Wider, es kommt auf die Qualität und die Herangehensweise der Person an."