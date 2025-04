Marc Janko über den Zwist im ÖFB: "Was glaubt ihr, wer ihr seid?"

Auch damals gab es Wortmeldungen von Landesverbandspräsidenten in Richtung der Mannschaft, die mir unverständlich waren. Das Schlimme: Seit damals hat sich nichts geändert.

Vorkommnisse und Aussagen mancher Funktionäre rund um den Österreichischen Fußball-Bund sind an Absurdität nicht mehr zu überbieten. Ich sehe mich mit dem Thema ÖFB-Präsidium seit vielen Jahren konfrontiert, erstmals als Nationalteamspieler nach der EURO 2016.

Bravo, David

Wir Spieler haben damals schon die Struktur des ÖFB angesprochen, die für den Leistungssport einfach nicht geeignet ist. Das beweisen die Herren im Präsidium seit mittlerweile über zehn Jahren. Bei all ihrer wertvollen Arbeit für den Breitensport wäre es nach der Unzahl an Beweisen/Verfehlungen, auch zum Selbstschutz, an der Zeit, zurückzutreten und die Struktur zu ändern. Genug ist genug.

Ich finde es großartig, dass sich jetzt David Alaba zu Wort gemeldet hat. Es ist auch bezeichnend, dass ein erfolgreicher Unternehmer wie Roland Schmid frustriert und entnervt den Hut drauf haut. Ich hätte Interimspräsident Wolfgang Bartosch für cleverer gehalten, aber mit seiner Wortspende in Richtung Ralf Rangnick hat er bewiesen, dass auch er eines Präsidialamtes nicht würdig ist und seine Rolle falsch interpretiert.