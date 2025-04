Kapitän Alaba kontert ÖFB-Bossen: "Keine Ahnung von Fußball"

Wortspenden, die Österreichs Kicker so nicht stehen lassen wollen. Nun meldete sich David Alaba zu Wort. „Ich war schon sehr erstaunt, als ich das gelesen habe. Wir Spieler reden natürlich auch untereinander darüber und haben eine klare Meinung. Wir stehen für Zusammenhalt und Geschlossenheit. Und wir haben gar kein Verständnis dafür, wenn unser Teamchef aus den eigenen Reihen so attackiert wird. Das ist nicht gut für unsere Mannschaft und unseren kompletten Verband.“

"Ohne Not und wenig konstruktiv"

Alaba ärgert sich sichtlich über die Wortspenden aus dem Präsidium. Und das nicht zum ersten Mal, nachdem Gartner im November behauptet hatte, die Spieler hätten mit Streik gedroht. „Es ist nicht das erste Mal, dass jemand aus dem Präsidium sich in der Öffentlichkeit in einer Art und Weise äußert, die wir als Spieler nicht akzeptieren können. Im Herbst wurde behauptet, wir Spieler hätten mit Streik gedroht, was nachweislich nicht gestimmt hat. Und jetzt wird unser Trainer kritisiert und die Spielweise der Nationalmannschaft analysiert, ohne Not und wenig konstruktiv", so der 32-Jährige.