WM-Prämien für ÖFB-Stars: "Die Spieler haben stets Verständnis"

Seit 5. Dezember laufen die Vorbereitungen auf die WM beim ÖFB auf Hochtouren. Mittendrin statt nur dabei ist Bernhard Neuhold. Der ÖFB hat seine Hausaufgaben im Großen und Ganzen gemacht, nur noch ein paar Punkte gilt es bis Ende Mai abzuarbeiten. Wie beispielsweise die Prämienverhandlungen mit den Spielern. Bernhard Neuhold sprach mit dem KURIER über ... ... die letzten Vorbereitungen für die WM Wir haben die letzten Wochen und Monate gut genutzt, damit wir alle organisatorischen Vorbereitungen auf Schiene bringen. Wir sind überzeugt davon, dass wir rechtzeitig zum WM-Start im Juni alles zu 100 Prozent fertig haben.

Sport Talk mit Bernhard Neuhold

... das letzte Testspiel in der legendären Rose Bowl gegen Guatemala Es war ein durchaus komplexer Prozess. Wir mussten selbstverständlich die sportlichen Anforderungen von Teamchef Ralf Rangnick berücksichtigen, gleichzeitig organisatorisch mitdenken, was an der Westküste überhaupt möglich ist, und auch wirtschaftlich sehr sorgfältig arbeiten, weil wir alles im Rahmen unserer Budgets abbilden wollen. Der Prozess hat sich über mehrere Wochen gezogen, aber wir sind sehr glücklich mit dem Ergebnis. Guatemala entspricht den sportlichen Vorstellungen, wir sind keine wirtschaftlichen Risiken eingegangen, und mit dem Rose Bowl haben wir ein historisches Stadion in erreichbarer Nähe unseres Basecamps gefunden.

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... die Herausforderungen bei der WM-Vorbereitung Erst nach der Auslosung am 5. Dezember wussten wir, wann und wo wir spielen. In kurzer Zeit mussten wir grundlegende Entscheidungen treffen. Wir haben uns rasch für ein Basecamp an der Westküste entschieden und den Bereich zwischen San Francisco und Los Angeles evaluiert. Herausfordernd waren vor allem die kurze Vorlaufzeit und die neun Stunden Zeitverschiebung. Das hat viele Nachtschichten bedeutet. ... das WM-Quartier und einen möglichen Lagerkoller Es geht darum, einen Energie- und Kraftort zu schaffen – nicht eine Wohlfühloase. Wichtig ist, dass rund 60 bis 65 Personen individuelle Rückzugsmöglichkeiten haben. Unser Hotel liegt an der Küste, Santa Barbara bietet als Kleinstadt viele Restaurants und Möglichkeiten, auch Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen. Dazu kommen Freizeitmöglichkeiten wie Golfplätze und kurze Wege zu Flughafen und Trainingszentrum. ... die Verhandlungen um die WM-Prämien der Spieler Wir sind in einem vertrauensvollen Austausch mit dem Spielerrat, wie bei früheren Turnieren auch. Es hat sich über Jahre ein gegenseitiges Verständnis entwickelt. Wir wollen vor dem Abflug am 4. Juni alles finalisieren.

... die Verhandlungspartner Alaba, Arnautovic, Sabitzer und Laimer Sie sind sehr klar, strukturiert, teilweise fordernd, aber auch verständnisvoll. Es gibt gegenseitige Wertschätzung, auch wenn Erwartungen manchmal auseinandergehen. Am Ende finden wir immer konstruktive Kompromisse. Das ist das Wesen solcher Verhandlungen. ... heikle Situationen bei den Verhandlungen Unverschämte Forderungen gab es nie. Die Spieler haben stets Verständnis für unterschiedliche Situationen gezeigt. Während Covid etwa, als Einnahmen weggebrochen sind, oder beim Bau des ÖFB-Campus. Der Dialog war immer konstruktiv. Prämien sind trotzdem ein Zeichen von Wertschätzung.