ÖFB-Team spielt vor der WM im legendären Rose-Bowl-Stadion

Am 17. Juli 1994 schoss Roberto Baggio im WM-Finale den entscheidenden Elfmeter weit übers Tor. Brasilien war Weltmeister, die Italiener sanken traurig zu Boden. Die 120 Minuten zuvor waren nicht unbedingt ein fußballerischer Leckerbissen gewesen, doch das Endspiel der bisher einzigen WM in den USA blieb doch in Erinnerung.

32 Jahre später wird nun das österreichische Team vor der WM 2026 seinen vierten und letzten Test für die Endrunde an ebendiesem legendären Ort bestreiten. Im Rose Bowl Stadium in Pasadena im Großraum Los Angeles trifft das ÖFB-Team am 10. Juni zum ersten Mal in seiner Geschichte auf das Team aus Guatemala . Das gab der ÖFB am Dienstag bekannt.

Pasadena ist knapp zwei Autostunden von Santa Barbara entfernt, wo das ÖFB-Team ab 4. Juni stationiert sein wird. Die Partie wird um 21 Uhr Ortszeit angepfiffen. In Österreich ist es da bereits 6 Uhr früh und bereits der 11. Juni. Ob wie beim WM-Finale 1994 wieder 94.000 Fans im Stadion sein werden, wird sich weisen.

Noch nie bei einer WM

Die Guatemalteken sollten für das ÖFB-Team jedenfalls zu knacken sein. Die Mittelamerikaner spielten zuletzt Ende März gegen Österreichs-WM-Gegner Algerien und kamen dabei mit 0:7 unter die Räder. Bei einer WM-Endrunde war man noch nie vertreten. Einen in Europa bekannten Spieler gibt es nicht.

Seinen ersten Kader für den Vorbereitungslehrgang, der am 27. Mai am ÖFB Campus in Wien-Aspern startet, wird Teamchef Ralf Rangnick am 18. Mai bekanntgeben. Der finale WM-Kader ist gemäß FIFA-Richtlinien bis spätestens 1. Juni, unmittelbar nach dem Länderspiel gegen Tunesien, zu melden. Für diese Partie im Ernst-Happel-Stadion hat der ÖFB bereits 20.000 Tickets verkauft.