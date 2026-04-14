Ex-ÖFB-Teamchef Koller hat einen neuen Trainerjob

Der frühere österreichische Fußball-Teamchef Marcel Koller hat einen neuen Job. Der langjährige Spieler der Grasshoppers wird im Sommer Trainer beim Stadtrivalen FC Zürich. Das verlautete sein neuer Club am Dienstag. Die Zürcher, aktuell Drittletzter der Schweizer Super League, gaben gleichzeitig die Trennung von ihrem bisherigen Cheftrainer Dennis Hediger bekannt. Bis Saisonende übernimmt interimistisch Kollers langjähriger Weggefährte und Co-Trainer Carlos Bernegger.

Koller war bis vor einem Jahr Trainer des ägyptischen Großclubs Al Ahly. Mit dem Verein aus Kairo holte er 2023 und 2024 jeweils den Meistertitel und die afrikanische Champions League. Nach dem Halbfinal-Aus in ebendieser erfolgte im April 2025 die Trennung. Mit Österreich bei der EM In Österreich war Koller von Herbst 2011 bis 2017 Teamchef. In seiner Ära qualifizierte sich die ÖFB-Auswahl erstmals sportlich für eine EM-Endrunde, scheiterte bei dieser 2016 in Frankreich aber bereits in der Gruppenphase.