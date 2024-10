ÖFB-Team gegen Kasachstan: Energetischer Auftritt, bewährte Kräfte

Nicht weniger als 18 Punkte hat die Mannschaft von Kasachstan in der vergangenen EM-Qualifikation geholt und dabei unter anderem Dänemark, Nordirland und Finnland besiegt. Eine stolze Ausbeute. Und dennoch sprach Österreichs Teamchef Ralf Rangnick selbst schon vor einer Woche von einem Pflichtsieg.

Wie dieser eingefahren werden soll, ist klar. Österreichs Team soll und will wieder jenes Gesicht zeigen, das man aus der EM-Qualifikation und von der EURO in Deutschland kennt. Soll heißen: Ein Auftritt mit viel Energie, energischem Pressing und vielen Sprints ist gefragt. Dann sei es auch egal, ob der Gegner hoch attackiert oder so wie es von den Kasachen erwartet wird, den berühmten Bus vor dem eigenen Tor parkt.