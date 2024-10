ÖFB-Team: Wie sich Baumgartner in den Mittelpunkt dribbelt

Christoph Baumgartner ist die wohl prägendste Figur in der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft in diesem Jahr.

Weltrekord-Tor gegen die Slowakei, Treffer in fünf aufeinanderfolgenden Länderspielen - der Leipzig-Profi war in den ersten Monaten 2024 das Trumpf-Ass in der ÖFB-Offensive. Bei der EM scorte Baumgartner gegen Polen, ließ aber auch Topchancen gegen Frankreich und die Türkei aus. Seiner Beliebtheit unter den Nationalteam-Anhängern tat dies keinen Abbruch.