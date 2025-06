ÖFB-Noten nach 4:0 in San Marino: Ein Routinier war der Beste

Der Heidenheimer gab sein Debüt. Auf dem Papier links in der Viererkette, auf dem Platz deutlich weiter vorne und offensiver. Startete gut und beweglich in die Partie, danach unterliefen ihm einige Fehler. Es wurde mit Fortlauf der Partie auch nicht wirklich besser.

Der Bremen-Legionär spielte erstmals seit drei Jahren. Unter Rangnick war er in den ersten zwei Partien gegen Kroatien und Dänemark zum Einsatz gekommen. Schaltete sich diesmal gezielt nach vorne ein, ansonsten verteidigte er solide.

Sein Hauptaugenmerk lag auf einem guten Spielaufbau und dem Unterbinden heikler Situationen, was ihm mit seiner Routine gelang.

Nicolas Seiwald, 2

Agierte als Solosechser und das mit Übersicht. Bei Ballbesitz ließ er sich zu den Innenverteidigern zurückfallen, wodurch Posch und Honsak in die Offensive gehen konnten. Vorbildlich, wie er nach jedem Ballverlust ins Gegenpressing ging.

Konrad Laimer, 2

Kam rechts im Mittelfeld zum Einsatz und sorgte 45 Minuten lang für viel Druck. Er hatte gute Balleroberungen – wie vor dem 2:0 – und auch gelungene Aktionen im Kombinationsspiel.

Christoph Baumgartner, 2

Zu Beginn fiel er weniger auf als seine Kollegen in der Offensive, spielte sich dann aber mit seiner Dynamik und Technik in die Partie. Suchte oft das Dribbling und sorgte damit für Schwung. Das 3:0 bereitete er vor, das 4:0 erzielte er selbst per Kopf.