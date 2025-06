WM-Qualifikation: So schnitt Österreich gegen ganz kleine Nationen ab

Im modernen Fußball gibt es sie einfach nicht mehr. Weder die Zwerge, noch die Bloßfüßigen, gegen die man im Vorbeigehen in Badeschlapfen gewinnt. Und doch absolviert man im Rahmen einer WM-Qualifikation Spiele, die eine Nation wie Österreich gewinnen muss, um den eigenen Anspruch gerecht zu werden.

Andorra ging rustikal und defensiv zu Werke und ärgerte damit die Österreicher gehörig. Marko Arnautovic erlöste seine Kollegen und das Trainerteam mit dem 1:0 knapp vor Schluss. "Man hat gesehen: wenn man nicht fokussiert ist von Beginn an, kann es richtig zäh werden", meinte Teamchef ralf Rangnick.

Erst einmal traf Österreich auf den Kleinstaat. Im Rahmen des Trainingslagers bei Marbella testete das ÖFB-Team unter Ralf Rangnick im November 2022 in Malaga gegen Andorra und schrammte dabei an einer Blamage vorbei. 87 Minuten lang war man zwar das klar dominante Team, vergab aber zu viele gute Chancen.

Unter Teamchef Karel Brückner entging man in Torshavn dann nur knapp einer weiteren Blamage, als Martin Stranzl immerhin zum 1:1 ausgleichen konnte.

Liechtenstein

Acht Begegnungen, acht Siege. Liest sich klar, war es aber in zwei Fällen in Vaduz ganz und gar nicht. Im Oktober 2000 sorgte Thomas Flögel beim WM-Quali-Spiel für das erlösende 1:0 in der 20. Minute. Bis zum Schluss musste man um das Ergebnis zittern.

Im Oktober 2006 bereitete sich Österreich unter Teamchef Josef Hickersberger auf die Heim-EM 2008 vor. In Vaduz stand es zur Pause 0:0, vor Wiederanpfiff waren im ORF tanzende und klatschende österreichische Spieler zu sehen, den Takt dazu gab Fitness-Coach Roger Spry vor.

Aus dem Takt kamen die Österreicher durch ein Tor von Frick, Garics und Prager wendeten im Finish das Schlimmste ab.