WM-Qualifikation live: ÖFB-Team mit Debütant in San Marino

Österreichs Nationalmannschaft geht als haushoher Favorit in das Auswärtsspiel der WM-Qualifikation in Serravalle gegen San Marino , alles andere als ein voller Erfolg über den Letzten der FIFA-Weltrangliste wäre eine herbe Enttäuschung.

Die Auswahl aus dem Kleinstaat hält nach drei Partien bei null Punkten und 1:8 Toren, das ÖFB-Team reist nach dem 2:1-Heimsieg über Rumänien mit zusätzlichem Selbstvertrauen an. „Jetzt geht es darum, nachzulegen, das Spiel mit einem überzeugenden Auftritt für uns zu entscheiden“, erklärte Teamchef Ralf Rangnick.

San Marino muss sagen: 'Wow, was ist mit denen los, was hatten die zum Mittagessen oder Frühstück?' Wir müssen so auftreten, dass sie gar nicht wissen, wie ihnen geschieht.“

Die Startelf

Nun ist auch schon klar, wen Rangnick in San Marino beginnen lässt. Dabei gibt es eine Überraschung: Mathias Honsak steht in der Startelf. Der Heidenheim-Stürmer dürfte dabei als Außenverteidiger zum Einsatz kommen.

Dazu baut der Teamchef auf Marko Arnautovic und Michael Gregoritsch im Angriff. In der Innenverteidigung wird Bremens Kapitän Marco Friedl gemeinsam mit Philipp Lienhart stehen. Romano Schmid und Patrick Wimmer rutschen von der Startelf diesmal auf die Ersatzbank.

Österreich (4-1-3-2): Pentz; Posch, Lienhart, Friedl, Honsak; Seiwald; Laimer, Baumgartner, Sabitzer; Gregoritsch, Arnautovic.