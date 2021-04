"Hallo?" Die Stimme klingt, als hätte die dazugehörende Person die Nacht durchgezecht. "Nein, so schlimm war es nicht", versichert Daniel Bachmann. Er hatte am Vortag mit seinem Klub Watford den Aufstieg in die Premier League fixiert und danach gefeiert.

An den Moment nach dem Schlusspfiff erinnert er sich genau: "Ich habe mich auf den Rücken gelegt und durchgeatmet." Über die Gefühlslage in diesem Augenblick hat er nichts Konkretes zu berichten. "Da waren so viele Gefühle gleichzeitig in mir. Jedenfalls war das der größte Tag meiner bisherigen Karriere", sagt der 26-Jährige. Noch auf dem Platz fiel er dem Trainerteam und den Kollegen um die Hälse, danach setzte er sich still, heimlich und ganz allein auf die Ersatzbank. Leere im Kopf, Ruhe im Gemüt. Ein erster Anflug des Genießens und des Bewusstwerdens.