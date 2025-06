ÖFB-Team: Warum der Auftakt einen schönen Herbst verspricht

Charakter

Auf dem Platz trat man in beiden Spielen als Einheit auf, abseits des Feldes zeigten sich die Spieler in San Marino von der menschlichen Seite und fanden die richtigen Worte in einer Ausnahmesituation. „Im Endeffekt ist Fußball so eine Sache, die Menschen zusammenbringt, und wo man Zusammenhalt demonstrieren kann. Das haben wir versucht zu zeigen“, meinte der Steirer Marcel Sabitzer.

„Wenn man schon mal selber Sachen erlebt hat, die nicht so schön sind und Schicksalsschläge, dann kann man da mitfühlen“, meinte der 31-Jährige, der selbst Freunde und Familienangehörige in der Steiermark hat.