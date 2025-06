ÖFB-Team nach dem Grazer Amoklauf: Menschlichkeit und Charakter

Am Dienstagabend in San Marino zeigten Österreichs Nationalspieler, dass sie nicht nur Profis in ihrem Beruf, sondern vor allem Menschen sind. Sie schafften den schwierigen Spagat zwischen einem WM-Qualifikationsspiel und dem Verarbeiten der tragischen Ereignisse, die sie aus der Heimat erreicht hatten.

Ganz gleich ob Marcel Sabitzer oder Michael Gregoritsch, die als Grazer eine noch größere emotionale Nähe zu den Vorkommnissen haben, Marko Arnautovic, der bewegende Interviews gab, auf die er lieber verzichtet hätte, oder Teamchef Ralf Rangnick, der reflektiert das Geschehen in einen höheren Kontext spannte und über die Welt, die Gesellschaft und die Demokratie sinnierte und sich hörbar Sorgen machte.