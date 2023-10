ÖFB-Frauen in Nations League: In Altach soll der erste Sieg her

Wollen sich die Österreicherinnen in der höchsten Liga der Nations League halten, dann sollten sie sobald wie möglich gewinnen. Knapp dran ist zu wenig.

So holten die Österreicherinnen in Norwegen einen Punkt und waren beim 0:1 gegen Frankreich auch an einem Zähler dran. Am Freitag steht das Heimspiel gegen Portugal in Altach auf dem Programm. Das Retourspiel findet am 31. Oktober (19.15 Uhr/beide live ORF) in Povoa de Varzim statt.