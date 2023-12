ÖFB-Frauen vor Nations-League-Highlight gegen Frankreich in Rennes

"Gesellschaftliche Frage"

Eine ÖFB-Leistungsträgerin muss weiter zusehen: Arsenal-Legionärin Laura Wienroither ist immer noch mit ihrem linken Knie beschäftigt. Die Oberösterreicherin hatte sich im Mai das Kreuzband gerissen. Im KURIER-Fußball-Podcast Nachspielzeit erzählt die 24-Jährige vom langwierigen Comeback und dem Stellenwert des Frauenfußballs in England im Vergleich zu Österreich: "Ich kriege mit, was in England in den Stadien los ist, auf Social Media, im Fernsehen. Da ist England sicher weit vorne. Hier bekommt der Frauenfußball die Aufmerksamkeit, die er verdient hat", sagt Wienroither. "Es ist vielleicht auch ein bisschen eine gesellschaftliche Frage, dass Österreich noch nicht so weit ist." Sie würde sich ein wenig mehr Mut der Beteiligten erhoffen.