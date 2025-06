Deutschland zu Gast: Können die ÖFB-Frauen die Serie brechen?

Morgen, Dienstag (20.30 Uhr/live ORF Sport+), bietet sich für die ÖFB-Auswahl zum Abschluss der Gruppe A1 der Nations League im Franz-Horr-Stadion in Wien eine neue Möglichkeit. Für Brisanz ist aufgrund des Nachbarschaftsduells gesorgt, in der Tabelle sind die Plätze schon bezogen. Die DFB-Truppe ist fix Erster, Österreich zieht als Dritter ins Play-off im Herbst, um den Ligaerhalt zu erspielen.

Deutschland ist für Österreichs Frauen-Nationalteam bisher unüberwindbar gewesen. In Sechs spielen verloren die ÖFB-Frauen sechsmal. Zuletzt gab es nach 1:0-Führung in Nürnberg eine 1:4-Niederlage in der Nations League. Im Vorjahr führten die Österreicherinnen im Heimspiel in Linz in der EM-Qualifikation gar 2:0, verloren aber mit 2:3.

ÖFB-Mittelfeldspielerin Sarah Zadrazil kennt etliche der Gegnerinnen richtig gut. Und sie weiß, „was gewisse Spielerinnen nicht so gern mögen“, sagt sie. Die Mannschaft von Teamchef Alexander Schriebl will aber mehr als die favorisierten Gegnerinnen „ärgern“. Man habe im Hinspiel lange mithalten können und wolle es diesmal noch länger tun. Auch wenn die Plätze in der Gruppe fix vergeben sind. „Die Deutschen haben sicher keine Lust, gegen Österreich zu verlieren“, mutmaßt Schriebl.

"Wir wollen ähnlich agieren wie in Nürnberg und versuchen, die Stunde, die wir gut mitgehalten haben, zu verlängern", sagte der Teamchef. Ein aggressiver, aktiver Auftritt inklusive hohem Verteidigen sei das Ziel. Der Fokus ist vor allem auf das eigene Spiel gerichtet. Im Vergleich zum 1:0-Erfolg in Schottland ist auch ein Einsatz der zuletzt an den Adduktoren angeschlagenen Claudia Wenger möglich.

"Gegen Schottland waren wir sehr dominant, obwohl es keine leichte Aufgabe war. Das gibt uns Selbstvertrauen für die weiteren Aufgaben", glaubt Schriebl.

Dass man bisher in jedem Spiel unter Schriebl ein Tor gemacht hat, zeige "eine gewisse Stärke". Andererseits wurde nie öfter als einmal getroffen. Kann man an der Effizienz arbeiten? "Wir thematisieren das nicht so groß. Wichtig ist, dass wir uns Chancen herausspielen", betonte Zadrazil. Das gelinge bisher gut.