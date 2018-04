ÖFB-Frauen in WM-Qualifikation nur 1:1 gegen Serbien

Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam hat am Donnerstag im Kampf um eine Teilnahme an der WM 2019 einen bitteren Rückschlag kassiert. Die Auswahl von Coach Dominik Thalhammer erreichte in Maria Enzersdorf gegen Serbien nur ein 1:1 (1:1) und hält damit nach vier Partien bei sieben Punkten.

Maria Radojicic hatte die Serbinnen bereits in der fünften Minute in Führung gebracht, den klar überlegenen Österreicherinnen gelang durch Nicole Billa in der 31. Minute nur noch der Ausgleich. Die nächste Partie steigt am kommenden Dienstag wieder in der BSFZ-Arena gegen den makellosen Spitzenreiter Spanien.