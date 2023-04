ÖFB-Frauen gewinnen Testlauf gegen Tschechien mit zwei Traumtoren

U 19 qualifiziert sich für EM

Wenn Österreich diese schaffte, könnte das eine oder andere Toptalent vielleicht schon dabei sein. Die U.19-Auswahl qualifizierte sich schon am Dienstag durch ein 2:1 gegen Italien für die EM im Sommer in Belgien. Es wird die zweite Teilnahme an einer U-19-EM nach 2016 sein. Die 17-jährige Nicole Ojukwu (54.) traf in Italien via Freistoß und ihre 18-jährige Vienna-Kollegin Isabel Aistleitner (79.) mit einem sehenswerten Heber für die von Hannes Spilka betreute Auswahl.