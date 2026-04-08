ÖFB-Frauen vor Deutschland-Duell: "Im Fußball ist immer alles möglich"
„Spiele gegen Deutschland sind immer besondere Duelle und haben einen ganz speziellen Charakter“, weiß Sarah Puntigam. Die ÖFB-Teamkapitänin fiebert den beiden WM-Qualifikationsspielen gegen die DFB-Elf bereits entgegen.
Am 14. April (18.15 Uhr) wartet zunächst das Auswärtsspiel in Nürnberg, ehe es am 18. April (18 Uhr/beide live ORF 1) zu Hause in Ried weitergeht.
Öffentliches Training
Mit dem Auftakttraining am ÖFB-Campus hat das österreichische Frauen-Nationalteam am Mittwoch die Vorbereitung eingeläutet. „Im Fußball ist immer alles möglich“, zeigt sich Puntigam optimistisch. „Wir werden die Tage nutzen, um uns bestmöglich vorzubereiten und leidenschaftliche Spiele abzuliefern.“
Bereits die erste Trainingseinheit wurde öffentlich abgehalten und bot Fans sowie Medien einen Einblick in die Arbeit des Teams.
Erstmals mit dabei ist Außenbahnspielerin Louise Schöffel. Die 24-jährige Austrianerin freut sich, „auf diesem Niveau zu spielen“.
Außenseiterrolle hin oder her – Teamchef Alexander Schriebl richtet den Fokus in seinem Team klar auf die eigenen Qualitäten: „Die Rollen vor diesen beiden Duellen sind ganz klar verteilt. Es wird jetzt wichtig sein, dass wir in erster Linie unsere Stehauf-Qualitäten zeigen und uns auf unsere Stärken wie Laufbereitschaft, Intensität und Disziplin besinnen.“ Gleichzeitig fordert er „jenen Mut, den wir im vergangenen Jahr sehr oft gezeigt haben“.
Resttickets noch erhältlich
Für das Heimspiel in Ried am 18. April sind laut ÖFB bereits knapp 4.000 der 4.300 zur Verfügung stehenden Tickets abgesetzt. Resttickets sind im Online-Ticketshop der SV Ried erhältlich.
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