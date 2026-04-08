ÖFB-Frauen vor Deutschland-Duell: "Im Fußball ist immer alles möglich"

„Spiele gegen Deutschland sind immer besondere Duelle und haben einen ganz speziellen Charakter“, weiß Sarah Puntigam. Die ÖFB-Teamkapitänin fiebert den beiden WM-Qualifikationsspielen gegen die DFB-Elf bereits entgegen. Am 14. April (18.15 Uhr) wartet zunächst das Auswärtsspiel in Nürnberg, ehe es am 18. April (18 Uhr/beide live ORF 1) zu Hause in Ried weitergeht.

Öffentliches Training Mit dem Auftakttraining am ÖFB-Campus hat das österreichische Frauen-Nationalteam am Mittwoch die Vorbereitung eingeläutet. „Im Fußball ist immer alles möglich“, zeigt sich Puntigam optimistisch. „Wir werden die Tage nutzen, um uns bestmöglich vorzubereiten und leidenschaftliche Spiele abzuliefern.“ Bereits die erste Trainingseinheit wurde öffentlich abgehalten und bot Fans sowie Medien einen Einblick in die Arbeit des Teams.