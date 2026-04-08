Keine Lizenz für Neulengbach, aber ein Hoffnungsschimmer

In dem erstmals für die Frauen-Bundesliga durchgeführten Lizenzierungsverfahren bekamen zehn Bewerber, darunter neun Bundesligisten und Zweitligist SK Rapid, die Spielberechtigung für die Saison 2026/27. Das teilte die Liga am Mittwoch mit. Der frühere Serienmeister USV Neulengbach hat wie erwartet keine Lizenz für die kommende Saison in der Frauen-Fußball-Bundesliga erhalten, da die nötigen Unterlagen fehlten - der KURIER berichtete.

Neulengbach hatte in der Vorwoche den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens angekündigt. Das soll nun aber zunächst nicht passieren, bestätigte Vereinsobmann Thomas Wirnsberger gegenüber dem ORF Niederösterreich. Der Verein hat nun die Chance, mit möglichen Geldgebern die Zukunft zu retten - und möglicherweise die Lizenz in der zweiten Instanz - bis 15. April - zu erhalten. Sportdirektorin Maria Wolf habe bereits Kontakt zu einem Financier aufgenommen, der bereit wäre, den Klub mit "hohem Werbewert" zu übernehmen.