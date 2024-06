Wetten, dass...??? Österreich wird Europameister

"Es kommt jeweils auf den Zugang an. Wir haben Kunden, die über das ganze Jahr wetten. Und dann welche, die nur bei Events dabei sind." Derzeit setzen die meisten Kunden auf Österreichs als Europameister bei einer Quote von 1:50.

"Natürlich liegt dem vor allem Emotion zugrunde." Was sagt das Herz? Was gibt die Quote her? Der Durchschnittseinsatz beträgt fünf Euro, um die man sich den Traum kauft, dass er auch in Erfüllung gehen möge.

Allerdings wäre ein Titel Österreichs für einen österreichischen Wettanbieter gar nicht so eine Traumvorstellung. "Das geht dann richtig ins Geld", gesteht Weber offen. Als Partner des ÖFB und Fußballfan wünscht er sich den EM-Titel, "auch wenn er wenig realistisch scheint. Tritt es ein, wäre die EM für uns kein wirtschaftlicher Erfolg." Dafür gäbe es eine Umwegrentabilität, wenn man mit Österreich als Europameister in Zukunft werben könnte.