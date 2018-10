ÖFB-Cup: Wiener Austria gegen den FAC ohne Mühe weiter

Knapp vor der Pause wurde es wieder turbulent, per Zufall sprang Ewandro der Ball im FAC-Strafraum vor die Füße, dankend nahm er das Geschenk zum 2:0 an (44.). Die Vorentscheidung für die Austria? Weit gefehlt, denn quasi im Gegenzug glich der FAC aus. Ein abgeblockter Schuss von Todoroski landete beim völlig allein gelassenen Markoutz, der mit dem 2:1 der Partie wieder Spannung verlieh (45.).

Die Austria fängt sich

Nach der Pause traten die Austrianer konzentrierter auf und entschieden in der 65. Minute das Duell mit dem Zweitligisten für sich. Max Sax, mit wasserstoffblondiertem Haupthaar auf den ersten Blick kaum wieder zu erkennen, war kaum im Spiel, als er Monschein ideal dessen zweites Tor zum 3:1 servierte. Danach galt es für den Bundesligisten, die Führung über die Zeit zu bringen, was problemlos gelang.

TorfestivalWacker Innsbruck hatte in den vergangenen drei Bundesliga-Spielen gegen LASK, Salzburg und Austria nur ein Gegentor kassiert. Im gestrigen Cup-Achtelfinale in Hartberg reichten drei geschossene Tore nicht zum Aufstieg, denn die Tiroler ließen in einem Torfestival vier Treffer der Oststeirer zu. Ilic (12.), Schubert (28.), und Rasswalder (66.) brachten die Hartberger im Duell der beiden Bundesliga-Aufstieger drei Mal in Führung. Eler (14.) sowie zwei Mal Vallci (61., 75.) konnten jeweils den Ausgleich erzielen. Dem 4:3 durch Kröpfl eine Minute vor Schluss konnte Innsbruck nichts mehr entgegensetzen.