Klar verteilte Rollen im Cup-Finale

Gerald Baumgartner hat den Sitz von Samsung im zweiten Bezirk von Wien auf Anhieb gefunden. Kein Wunder, war er doch schon im vergangenen Jahr dort bei der Pressekonferenz vor dem CupFinale. Damals als Coach der Paschinger, die wenige Tage später die Austria schlugen. Gestern vertrat er die St. Pöltner, die am Sonntag in Klagenfurt Meister Salzburg fordern.

Baumgartner will seine persönliche Serie an ungeschlagenen Cupspielen – 14 in Folge sind es bisher – prolongieren. Doch er fürchtet, dass Salzburg fokussierter an die Sache herangeht als im Vorjahr die Austria. "Ich habe derzeit nicht das Gefühl, dass uns Salzburg unterschätzt."