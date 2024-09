ÖFB-Cup: Warum Stripfing gegen Rapid nicht im Austria-Stadion spielen wird

Als hätte jemand ganz böse Regie geführt, wurde nach den Derby-Ausschreitungen vom vergangenen Sonntag zwischen Rapid und Austria eine ganz delikate Paarung für das Achtelfinale gezogen: Stripfing gegen Rapid.

Delikat deswegen, weil Stripfing als Kooperationsverein gewöhnlich in der Generali Arena der Wiener Austria die Heimspiele austrägt. Seit Dienstag ist bekannt, dass Rapid, Austria und die Bundesliga beschlossen haben, die kommenden vier Derbys ohne Auswärtsfans auszutragen. Was also tun beim Spiel Stripfing gegen Rapid?