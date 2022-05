Cup-Finale live: So steht es bei Red Bull Salzburg gegen SV Ried

Es ist ein Duell zweier Bundesligisten, der Vergleich David gegen Goliath darf trotzdem geltend gemacht werden. Wenn die SV Ried am Sonntag-Nachmittag (ab 17 Uhr) im Klagenfurter Wörtherseestadion im Finale des ÖFB-Cups den FC Red Bull Salzburg fordern will, benötigen die Innviertler wohl eine Glanzvorstellung. Nach dem neuerlichen Titelgewinn in der Bundesliga sind Salzburgs Seriensieger erpicht, im Cup die nächste Trophäe einzuheimsen. Es wäre nicht das erste Double.