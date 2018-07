ÖFB-Cup: Der schnelle Weg zu drei Millionen

Der ÖFB-Cup ist der schnellste Weg in den Europacup. Schon sechs Siege reichen, dann darf europäisch gespielt werden. In der kommenden Saison wird der Bewerb noch mehr aufgewertet. Denn der Cup-Gewinner darf sich über mindestens drei Millionen Euro freuen.

Heute, Freitag, wird um 17.45 Uhr mit der Partie Leobendorf – Neuberg die ÖFB-Cup-Saison eröffnet. Insgesamt 64 Vereine nehmen an diesem Wochenende an der ersten Runde teil. Und alle haben die Chance auf einen Fixplatz in der Europa League.

Denn dank Platz elf im für die Verteilung der Europacup-Startplätze entscheidenden UEFA-Länderranking steht erstmals überhaupt Österreichs Cupsieger in der Saison 2019/’20 fix in der Gruppenphase der Europa League. Das garantiert nicht nur ein Startgeld von 2,92 Millionen Euro. Zu dieser Summe kommt auch noch ein Anteil an jener zusätzlichen Antrittsprämie, die die UEFA in dieser Saison erstmals ausschüttet.

Dieser Topf ist in der Europa League mit aktuell 84 Millionen Euro gefüllt. Dieses Geld wird unter den 48 für die Gruppenphase qualifizierten Vereinen nach dem UEFA-Zehnjahresranking aufgeteilt. Der schlechtestplatzierte Teilnehmer erhält 71.430 Euro, der bestplatzierte Verein das 48-fache. Das ist im besten Fall also ein zusätzliches Startgeld von 3,42 Millionen Euro.