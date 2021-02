ÖFB-Cup: Der LASK ist der vierte Halbfinalist

Es waren keine fünf Minuten gespielt, da jubelte Austria Klagenfurt. Der Kärntner Zweitligist war in Pasching im Cup-Viertelfinale gegen den LASK in Führung gegangen. Greil zirkelte einen Eckball in den Strafraum, Markus Rusek setzte sich gegen Ranftl durch und köpfelte ins lange Eck. Der Kapitän der Kärntner überschlug sich mittels Flickflack vor Freude. LASK-Trainer Thalhammer und seine Assistenten blickten konsterniert vom Laptop auf, den sie auf einer leeren Bierkiste vor sich hatten. Klagenfurts Coach Peter Pacult nahm wie von ihm früher gewohnt den Treffer schier stoisch hin. Für den 61-jährigen Wiener war es der erste Einsatz auf der Bank der Klagenfurter.

Die kamen nach einer halben Stunde zur nächsten Topchance, doch Schlager hielt sehr gut gegen Paul. Der LASK-Goalie hatte nach der Pause seinen nächsten großen Auftritt, klärte gegen den allein auf ihn zulaufenden Straudi und danach gegen Pecirep (56.). Dieser schludrige Umgang mit Top-Möglichkeiten rächte sich. Zumal Thalhammer ein gutes Händchen bewies, brachte erst Michorl, danach Potzmann und Balic.