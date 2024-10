Für die Grazer soll Blau-Weiß eine Zwischenstation auf dem Weg ins neuerliche Endspiel sein. In der Champions League auf der Suche nach dem ersten Punkt (am Dienstag wartet Dortmund ), sind die Grazer erpicht, national „ die Schienen zu legen“ , wie Trainer Christian Ilzer nach dem 2:1 beim LASK anmerkte.

Titelverteidiger Sturm Graz will im ÖFB-Cup den Kurs halten. Leicht wird die Aufgabe im Achtelfinale nicht sein, mit BW Linz kommt am Mittwoch (20.30) ein Bundesligist nach Graz.

Es war der vierte Liga-Erfolg en suite für den Tabellenführer. „Jetzt wartet wieder ein gänzlich anderes, aber um keine Spur leichteres Spiel. Wir haben gegen Blau-Weiß ja schon in der Liga gespielt und ihre Stärken eindrucksvoll zu spüren bekommen“, warnte Ilzer. Sturm gewann in der Liga auswärts nur knapp mit 2:1.Während der gesperrt gewesene Jusuf Gazibegovic wieder zur Verfügung steht, muss Amady Camara wegen eines Infekts wohl noch länger pausieren. Wohl auch am Samstag im Heimspiel gegen Rapid.