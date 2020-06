Jobbörse im Teamcamp boomt

Andreas Ivanschitz

Mainz

Deutschland

Italien

Spanien

Fürgibt es inkeinen neuen Vertrag. Seine Frau ist mit den beiden Kindern noch in, auf ein mögliches USA-Abenteuer will sich der 29-Jährige wegen seiner Kinder nicht einlassen. „Vielleicht in drei Jahren, da würde es in unseren Plan besser hineinpassen.“und vor allem auchlocken den Mittelfeldspieler, der immer schon mit der Primera División kokettiert hat.

Jakob Jantscher wird Moskau und Dynamo verlassen. Der Leihvertrag mit Red Bull ist ausgelaufen, jetzt gilt es, sich einen neuen Klub zu suchen. Eine Rückkehr nach Salzburg kommt nicht infrage. „Ich schaue mich einmal um. Moskau war für mich ein Abenteuer und eine wertvolle Erfahrung, weil das Alltagsleben ganz anders abläuft als bei uns.“