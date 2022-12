ÖFB beschließt Neubau des Trainingszentrums

Das Präsidium des Österreichischen Fußball-Bundes hat, wie erwartet, den Neubau eines Kompetenzzentrums in Wien-Aspern beschlossen. Das Infrastrukturprojekt, in dem der ÖFB und seine Nationalteams erstmals eine gemeinsame Heimat finden, wird vorbehaltlich der Abschlüsse der Förderverträge in enger Abstimmung mit dem Bund und der Stadt Wien realisiert.



Auf dem Gelände sollen neben den Büroräumlichkeiten des ÖFB inklusive Konferenzbereich ein Kleinstadion, Kabinen- und Funktionsräume, drei weitere Naturrasenplätze sowie ein Kunstrasenplatz errichtet werden. „Die Schaffung einer eigenen Infrastruktur ist für den ÖFB ist essentiell, um im internationalen Fußball konkurrenzfähig zu bleiben", zeigte sich ÖFB-Präsident Gerhard Milletich "überglücklich" und dankte Sportminister Werner Kogler, Sport-Stadtrat Peter Hacker und "meinem Vorgänger Leo Windtner, der entscheidend zur Realisierung beigetragen hat". Das Trainingszentrum werde dem ÖFB und seinen Nationalteams "eine echte Heimat bieten“, so Milletich.