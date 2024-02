Ex-ÖFB-Teamstürmer wechselt in die Schweiz

Adrian Grbic spielt zumindest bis Saisonende in der Schweizer Fußball-Liga für den FC Luzern . Der Angreifer wurde vom Tabellenvierten der Super League bis Saisonende vom französischen Erstligisten FC Lorient ausgeliehen.

Danach besitzt Luzern auch eine Kaufoption auf den 27-Jährigen, wie der Club am Montag bekannt gab. Grbic spielte bei Lorient überhaupt keine Rolle mehr, in der laufenden Saison kam er für die Franzosen nur in einem Spiel zum Einsatz.