Nur 1:1 gegen Horn: Viel Leerlauf im letzten Test von Rapid

Die Aufstellung sah nach dem A-Team für den Frühjahrsstart gegen Wattens am 16. Februar aus. In der Viererkette mit Stojkovic, Dibon, Barac und Ullmann; im Zentrum mit Schwab und Grahovac; in der Offensive mit Murg, Knasmüllner und Arase sowie vorne Goalgetter Fountas.

Doch die Leistung beim 1:1 von Rapid im 4-2-3-1 passte gegen Horn nicht dazu. Der Zweitligist war ebenbürtig, ging durch ein Schwab-Eigentor in Führung (12.) und hatte auch zwei Stangenschüsse.

Nicht spritzig

Die fehlerhaften und noch nicht spritzigen Hütteldorfer vergaben in Hälfte eins drei Top-Chancen. Nach der Pause kamen Joker wie Kitagawa, der Kelvin Arase das 1:1 auflegte (70.).

Im Finish war das B-Team gegen die müde werdenden Gäste überlegen, traf aber (bis auf ein annulliertes Sonnleitner-Tor) nicht mehr.