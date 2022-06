Nun ist es fix, Guido Burgstaller ist ein Rapidler

Drei Kultvereine

Am 11. Mai 2014 sorgte Burgstaller mit einem Triplepack im letzten Meisterschaftsspiel der Saison 2013/14 gegen Ried für einen würdigen Abschied aus Hütteldorf. Danach zog es den gebürtigen Villacher zum Cardiff City FC. Es folgten Stationen in Nürnberg, bei Schalke und zuletzt beim FC St. Pauli. In den siebeneinhalb Jahren in Deutschland, absolvierte er 246 Einsätzen für drei Kultvereine und schoss dabei 97 Tore.

„Ich bin überglücklich endlich wieder zuhause und bei meinem Herzensverein zu sein", sagte Burgstaller. "In den acht Jahren im Ausland konnte ich mich nicht nur als Spieler, sondern auch als Mensch weiterentwickeln."