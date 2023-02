Notarzt-Einsatz überschattet Laimer-Show im DFB-Pokal

ÖFB-Teamkollege Xaver Schlager spielte bei den Sachsen vor 34.822 Zuschauern bis zur 79. Minute, Christoph Baumgartner wurde bei Hoffenheim in der 57. Minute ausgewechselt. Leipzig-Stürmer Timo Werner sorgte in der Schlussphase für die Entscheidung (84.), zuvor war Kasper Dolberg (77.) per Kopf der Anschlusstreffer für die Gäste gelungen.