"Haaland geht der Ruhm auf die Nerven, Interviews langweilen ihn"

Schmähbruder

"Er mag die Medien, das Ganze drum herum nicht. Er will bloß Fußball spielen und sich weiter verbessern", sagt Sivertsen BBC und erzählt eine Anekdote. "Norwegische Journalisten fragten ihn, warum er den Umgang mit den Medien nicht mag und er sagte: 'Ich bin gelangweilt. Das ist nicht das, was ich tun will'. Sie fragten ihn daraufhin, ob er denn auch gerade gelangweilt ist und er sagte: 'Ja!'"

Andere junge Spieler würden die mediale Aufmerksamkeit genießen, doch Haaland sei diesbezüglich das pure Gegenteil. "In Norwegen sagt man, die Leute aus der Provinz Rogaland seien sehr schweigsam. Haaland erfüllt dieses Stereotyp vollkommen", behauptet Sivertsen, der allerdings die Möglichkeit nicht ausschließt, dass sein junger Landsmann dieses Image absichtlich pflegt.



"Einer seiner Jugendtrainer glaubt, diese knappen Antworten seien Haalands Art, mit Journalisten Schmäh zu führen. Er ist ein lustiger Ker, der gerne Schmäh führt und das tut er auch gerne mit Medienleuten", sagt Sivertsen.